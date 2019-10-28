"Это ж даже не детский сад": Леоненко раскритиковал игрока Днепра-1

Новости спорта:Специалист раскритиковал защитника «Днепра-1» Александра Сафронова.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Днепра-1» от донецкого «Олимпика» (2:3) в 12-м туре украинской Премьер-лиги. Специалист акцентировал внимание на удалении защитника днепрян Александра Сафронова на 68-й минуте матча.

«Люди просто так удаляются, вот тебе и чемпион мира. Вдесятером не особо хочется играть. Причем, смотрим: вчера удаление, сегодня удаление. Но игра мне понравилась. Когда молодежь играет, естественно, жди нестабильности. Если посмотреть на голы, сразу становится понятно, на каком уровне играет команда. Это ж даже не детский сад», - сказал Леоненко.

Напомним, Сафронов в июне 2019 года выиграл чемпионат мира в составе сборной Украины U-20.