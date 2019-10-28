Фанаты Фейенорда штурмовали клубный автобус, требуя отставки тренера (Видео)

Новости спорта:Фейенорд демонстрирует не самую лучшую игру в текущем сезоне чемпионата Голландии по футболу.

Фейеноорд крайне неудачно начал нынешний сезон, набрав лишь 14 очков в 11 стартовых турах. Вчера роттердамцы проиграли на выезде Аяксу 0:4, пропустив все мячи еще в первом тайме.

После этого фанаты собрались у тренировочного комплекса "1908" и забросали стеклом и пиротехникой автобус, в котором была команда. Одним из главных требований болельщиков была отставка тренера – Япа Стама.

Некоторые из футболистов вышли поговорить с толпой. В частности, Лерой Фер сказал: "Мы разочарованы так же, как и вы". Стам разговаривать с фанатами не стал.

Daar is de spelersbus pic.twitter.com/45QQwpKemm — Jaap Jan de Vries (@jaapjandevries) October 27, 2019

Экс-защитник ПСВ и Аякса Яп Стам тренирует Фейеноорд со старта этого сезона.

Следующий матч Фейеноорд проведет на выезде против Венло 3 ноября.