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Понедельник, 28.10.2019
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Фанаты Фейенорда штурмовали клубный автобус, требуя отставки тренера (Видео)

Фанаты Фейенорда штурмовали клубный автобус, требуя отставки тренера (Видео)
15:14 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Фейенорд демонстрирует не самую лучшую игру в текущем сезоне чемпионата Голландии по футболу.

Фейеноорд крайне неудачно начал нынешний сезон, набрав лишь 14 очков в 11 стартовых турах. Вчера роттердамцы проиграли на выезде Аяксу 0:4, пропустив все мячи еще в первом тайме.

После этого фанаты собрались у тренировочного комплекса "1908" и забросали стеклом и пиротехникой автобус, в котором была команда. Одним из главных требований болельщиков была отставка тренера – Япа Стама.

Некоторые из футболистов вышли поговорить с толпой. В частности, Лерой Фер сказал: "Мы разочарованы так же, как и вы". Стам разговаривать с фанатами не стал.

 

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Экс-защитник ПСВ и Аякса Яп Стам тренирует Фейеноорд со старта этого сезона.

Следующий матч Фейеноорд проведет на выезде против Венло 3 ноября.

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ФК Аякс, Футбол, Яп Стам, Новости футбола, Чемпионат Нидерландов, ФК Фейенорда.
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