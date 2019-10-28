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Итальянские СМИ определили победителя "Золотого мяча"

Итальянские СМИ определили победителя "Золотого мяча"
15:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский форвард Криштиану Роналду является одним из фаворитов в борьбе за награду лучшему футболисту мира по итогам года.

Итальянские журналисты считают, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получит «Золотой мяч» в 2019 году.

Такой вывод издание Corriere dello Sport сделало после того, как представители журнала France Football, вручающего приз лучшему игроку мира, взяли интервью у португальского форварда. Они также встречались со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

При этом журналист beIN Sports Танкреди Палмери опроверг появившиеся слухи. По словам Палмери, ещё неизвестно, кто будет назван лучшим игроком мира.

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В лонг-лист претендентов на «Золотой мяч» были включены 30 игроков. Имя победителя будет объявлено 2 декабря в театре Шатле в Париже.

На церемонии награждения также вручат женский «Золотой мяч», приз лучшему игроку до 21 года и приз лучшему голкиперу мира, трофей назван в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Золотой мяч, Футбол, France Football, Новости футбола.
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