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Наставник Шахтера выразил недовольство удалением Патрика

Наставник Шахтера выразил недовольство удалением Патрика
16:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал удаление Алана Патрика в матче против Александрии.

Алан Патрик в игре против Александрии вышел на замену на 59-й минуте. Однако вместо усиления игры он через 16 минут получил прямую красную карточку за умышленный фол против Евгения Банады.

"Когда мы выпустили Алана Патрика на поле, он должен был отвечать за последнюю треть поля. Он в этом очень хорош", — рассказал тренер Шахтера Луиш Каштру в эфире программы Тур Online.

"Но, к сожалению, Патрик провел не так много времени на поле. Удаление… в моменте, который был недостаточен для удаления. Возможно, команда была уже слишком перевозбуждена в поиске гола".

Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины

Игра закончилась со счетом 0:0. Эта ничья стала первой потерей очков для Шахтера в нынешнем чемпионате Украины.

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Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Шахтре, Луиш Каштру.
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