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Рибери принес извинения за скандальный эпизод в игре с Лацио

Рибери принес извинения за скандальный эпизод в игре с Лацио
16:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Рибери очень сожалеет, что не сдержал эмоций после матча Фиорентина - Лацио.

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал инцидент, случившийся после матча 9-го тура Серии А с «Лацио».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу римлян, а Рибери был удалён с поля после матча. Сразу после финального свистка француз дважды толкнул лайнсмена.

«Сожалею в связи с тем, что произошло. Приношу извинения одноклубникам, главному тренеру, фанатам. Также я приношу извинения лайнсмену господину Пассери. В концовке матча я был на нервах. Я надеюсь, что он понимает, в каком я находился в состоянии.

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Я хотел оставаться на поле, чтобы быть до конца со своими партнёрами по команде. Я приехал во Флоренцию, чтобы этому городу уделяли больше внимания. «Фиорентина» заслуживает этого не меньше, чем другие клубы», — цитирует Рибери журналист Джанлука ди Марцио.

Теперь французский вингер может получить длительную дисквалификацию.

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Все по теме:

ФК Лацио, Серия А, ФК Фиорентина, Франк Рибери, Новости футбола.
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