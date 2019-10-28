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Защитник Арсенала поддержал капитана команды, оскорбившего фанатов "канониров"

Защитник Арсенала поддержал капитана команды, оскорбившего фанатов "канониров"
17:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский защитник Эктор Бельерин поддержал своего партнера по команде, который оскорбил фанатов лондонского Арсенала.

Защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин выступил в поддержку капитана "канониров" Гранита Джаки, который оскорбил фанатов клуба.

"Все мы люди, и у всех нас есть эмоции. Иногда с ними нелегко справиться. Нам нужно поддерживать друг друга, а не отталкивать. Мы сможем побеждать только все вместе", - написал Бельерин.

Стоит отметить, что во время матча с Криста Пэлас уходя на замену Джака прислонил ладонь к уху, крикнул "Пошли вы". Также он не пожал руку Унаи Эмери и, сорвав футболку, покинул пределы поля.

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Напомним, ранее сообщалось, что Ибрагимович схватился за пах и показал неприличный жест фанатам Лос-Анджелеса.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Эктор Бельерин.
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