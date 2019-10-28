Наставник Ливерпуля: Пока все идет хорошо

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Тоттенхэмом.

После десяти туров чемпионата Англии на счету Ливерпуля 9 побед и одна ничья. Лишь дважды в истории чемпионатов Англии команды, которые начинали так сезон, не сумели выиграть чемпионат.

"Двадцать восемь очков — это хорошо, но если бы мы проиграли, каким был бы Ваш вопрос?", — сказал главный тренер Ливерпуля.

Немецкий тренер заявил, что команда готовится к каждому конкретному матчу.

"Мы точно знаем, что делаем. Мы должны сосредоточиться на всех играх. Следующая против Арсенала, а затем против Астон Виллы, затем будет Генк, затем Манчестер Сити. Многое еще впереди, но пока все хорошо", — добавил тренер.

Следующий матч Ливерпуль проведет в среду, 30 октября, против Арсенала в Кубке Лиги.