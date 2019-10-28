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Роналду хочет играть только в важных матчах

Роналду хочет играть только в важных матчах
18:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду заявил, что если бы зависело от него, то он играл бы только в важных матчах.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что любит играть под большим давлением.

«Если бы это зависело от меня, я бы принимал участие только в важных матчах. Играл бы за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Именно такие матчи мотивируют меня, потому что здесь многое поставлено на карту. Я люблю играть в сложной обстановке, под большим давлением. Но нужно быть профессионалом, уважать свою семью и клуб, который вы представляете и который платит вам. Нужно делать всё возможное каждый день», — приводит слова Роналду France Football.

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Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В текущем сезоне португальский форвард принял участие в 7 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А.
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