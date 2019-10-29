Лидер Ливерпуля сделал шокирующее заявление

Новости спорта:Садио Мане заявил, что не хочет покидать свой клуб.

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что не хочет покидать свой клуб.

«Я очень рад быть частью этого замечательного клуба, и я ценю это. Хочу остаться здесь навсегда. Я был в клубах по всему миру, но «Ливерпуль» уникален. Это как семья.

Атмосфера здесь всегда потрясающая. Мы вместе уже почти четыре года и хорошо знаем другу друга. Мы также вместе и за пределами поля, а это важно для морального состояния», - сказал Мане.

В этом сезоне 27-летний форвард провел 13 матчей за клуб, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается продлить контракт с Мане.