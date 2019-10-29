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Капитан Ливерпуля раскритиковал систему VAR

Капитан Ливерпуля раскритиковал систему VAR
08:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR.

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR.

«Я вообще не фанат этого. Возможно, это просто часть моей старой школы, но я думаю, что всё ещё слишком много споров вокруг VAR. Технология определения взятия ворот невероятна. Мгновенное решение. Чёрное и белое.

Но очень сложно использовать VAR, когда у вас всё ещё есть несколько мнений по поводу решения, и атмосфера разрушается. Вы забиваете, есть взрыв эмоций, а затем VAR. Приходится ждать, гол это или нет», — приводит слова Милнера The Guardian.

Лидер Ливерпуля сделал шокирующее заявление

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Милнер провёл 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2020 года.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Джеймс Милнер.
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