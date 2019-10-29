Ман Сити нашел альтернативу Сане

Новости спорта:Горожане мгновенно реагируют на возможные потери в составе.

Руководство Манчестер Сити на фоне возобновившегося интереса со стороны Баварии к вингеру Лерою Сане присматривает варианты замены немца, сообщает Sport.sky.de.

По информации издания, Горожане в случае ухода 23-летнего Сане намерены попытаться приобрести у Реал Сосьедада 22-летнего полузащитника Микеля Оярсабаля. Сумма трансфера может составить 80 миллионов евро.

Уже сейчас Бавария хорошо продвигается в переговорах по переходу Сане, стороны обсуждают сумму трансфера и период его осуществления. Мюнхенцы были близки к покупке игрока еще летом, но сделка не состоялась.

В текущем сезоне Лерой Сане сыграл лишь в матче за Суперкубок Англии, в котором получил травму и пока не играл в АПЛ. Оярсабаль провел 10 матчей в Ла Лиге за Реал Сосьедад, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.

На данный момент Манчестер Сити находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ, а Бавария занимает вторую строчку в Бундеслиге. Реал Сосьедад идет на третьем месте Примеры.