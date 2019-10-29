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Руководство ПСЖ приняло решение по будущему Икарди в клубе
09:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Мауро Икарди может стать полноценным игроком французского гранда.

«Пари Сен-Жермен» намерен выкупить нападающего Мауро Икарди у «Интера», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство французской команды активизирует переговоры с представителями «Интера» в период с декабря по январь, чтобы прийти к соглашению о переходе Икарди на постоянной основе. Напомним, арендное соглашение аргентинского футболиста с «ПСЖ» действует до 30 июня 2020 года.

Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» на правах аренды в начале сентября 2019 года. В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 4 гола и отдал одну результативную передачу.

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«ПСЖ» набрал 27 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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