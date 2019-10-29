Легендарный голландец покинул пост тренера Фейенорда

Экс-защитник Милана и Манчестер Юнайтед Яп Стам больше не тренер Фейеноорда — сообщил официальный сайт клуба.
"Мы не собирались увольнять Стама, и команда не хотела, чтобы он уходил, – сказал технический директор Фейеноорда Саак Троост. – Но тренер принял решение, и не в наших правилах удерживать того, кто не хочет работать с нами".
"Это было непростое решение, – пояснил ситуацию сам Стам. – Я долго думал, и пришел к выводу, что для клуба, игроков, да и для меня самого будет лучше расстаться".
После поражения от Аякса (0:4) болельщики Фейеноорда забросали различными предметами клубный автобус, требуя отставки Стама.
Фейеноорд после 11-го тура занимает 12-е место в Эредивизии.