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Легендарный голландец покинул пост тренера Фейенорда

Легендарный голландец покинул пост тренера Фейенорда
09:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Голландский специалист Яп Стам покинул пост главного тренера Фейенорда.

Экс-защитник Милана и Манчестер Юнайтед Яп Стам больше не тренер Фейеноорда — сообщил официальный сайт клуба.

"Мы не собирались увольнять Стама, и команда не хотела, чтобы он уходил, – сказал технический директор Фейеноорда Саак Троост. – Но тренер принял решение, и не в наших правилах удерживать того, кто не хочет работать с нами".

"Это было непростое решение, – пояснил ситуацию сам Стам. – Я долго думал, и пришел к выводу, что для клуба, игроков, да и для меня самого будет лучше расстаться".

Фанаты Фейенорда штурмовали клубный автобус, требуя отставки тренера (Видео)

После поражения от Аякса (0:4) болельщики Фейеноорда забросали различными предметами клубный автобус, требуя отставки Стама.

Фейеноорд после 11-го тура занимает 12-е место в Эредивизии.

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ФК Фейенорд, Футбол, Яп Стам, Новости футбола, Чемпионат Нидерландов.
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