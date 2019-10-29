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Легендарный Фернандо Торрес вернется в Ливерпуль

Легендарный Фернандо Торрес вернется в Ливерпуль
10:04 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский нападающий Фернандо Торрес намерен вернуться в свой бывший клуб ради одного матча.

Нападающий Фернандо Торрес вернется в Ливерпуль. Испанец наденет футболку клуба на "Энфилде" в матче легенд в следующем году, через девять лет после ухода из клуба.

Торрес, который завершил профессиональную карьеру в июне, будет выступать за красных против легенд "Барселоны" в благотворительном поединке в марте.

35-летний футболист был фаворитом фанатов "Ливерпуля" во время своего пребывания на "Энфилде". За это время он забил 81 гол в 142 матчах с 2007 по 2011 год, но вызвал гнев болельщиков после скандального 50-миллионного трансфера в "Челси".

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"Надеюсь, это произойдет - цитирует Торреса liverpoolfc.com. - В прошлом я получил много приглашений от "Ливерпуля", чтобы поиграть с ними, но я не смог этого сделать, потому что я все еще играл. Я буду очень рад вернуться и снова надеть футболку "Ливерпуля".

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Фернандо Торрес, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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