Месси: Для меня лучше начать поединок на скамейке

Новости спорта:Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился некоторыми изменениями в своей игре.

Аргентинский форвард каталонской "Барселоны" рассказал в интервью TyC Sports об изменениях в структуре своей игры, бомбардирских навыках и когда любит выходить и уходить с поля.

"Я не люблю, когда меня меняют – предпочитаю выходить на поле со скамейки, а не покидать поле, уступая место другому игроку. Почему? Исход многих поединков решается ближе к финальному свистку. Я способен находить больше пространства в это время, ведь игроки соперника уже не такие сконцентрированные, как в начале матча. В общем, предпочитаю приходить и наслаждаться, а не уходить и упускать лучшее".

"Я не типичный бомбардир – мне нравится атаковать из глубины, контактировать с мячом и созидать. Безусловно, я люблю забивать, но я живу на поле не за счет забитых голов, а благодаря постоянному контакту с мячом".

"На поле бывают отрезки, когда мне не нужно вмешиваться – необходимо просто выждать момент для того, чтобы вступить в эпизод. Я научился приспосабливаться, стал лучше читать игру, чтобы быть более эффективным на поле".