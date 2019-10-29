Экс-тренера Таврии уволен с поста тренера сборной Молдовы

Новости спорта:Семен Альтман уволен с поста наставника национальной сборной Молдовы.

Украинский тренер Семен Альтман уволен с поста наставника национальной сборной Молдовы, о чем сообщает сайт федерации футбола страны.

73-летний коуч работал с Молдовой лишь с июля текущего года, за это время проведя четыре игры у руля национальной команды, проиграв все с общим счетом 0:12. Его место занял турецкий специалист Энгин Фират.

Еще до назначения тренером в сборной Молдовы Альтман работал там директором национальных сборных.

Ранее Альтман тренировал московское Динамо, донецкий Металлург, Черноморец, Мариуполь, Луч-Энергию, а в Молдове работал с Зимбру. Также наставник в течение нескольких лет входил в тренерский штаб сборной Украины.

Сборная Молдовы в своей группе в отборе на Евро-2020 занимает последнее место с тремя очками в активе, которые заработала после победы над Андоррой. В следующем матче молдаване сыграют 14 ноября против Франции.