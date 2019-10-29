Зимнее трансферы МЮ: кто нужен Сульшеру

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Руководство Манчестер Юнайтед обратило взор на чемпионат Франции, где в сферу интересов клуба попали полузащитник Лилля Бубакари Сумаре и нападающий Лиона Мусса Дембеле, сообщает ESPN.

Источники издания сообщают, что манкунианцы видят в игроке Лилля потенциальную замену Полю Погба, будущее которого в стане МЮ остается неясным. Скауты активно следят за игроком молодежной сборной Франции в течение текущего сезона.

Также манкунианцы намерены попытаться подписать форварда Лиона Муссу Дембеле, который ранее выступал за Селтик и перешел в стан Ткачей лишь летом 2018 года.

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В текущем сезоне Сумаре провел за Лилль 13 поединков во всех турнирах, а на счету Дембеле в Лионе 13 поединков и 7 голов в нынешнем сезоне.

Манчестер Юнайтед на данный момент находится на седьмом месте турнирной таблицы АПЛ. В следующем туре команда Сульшера сыграет 2 ноября с Борнмутом, а перед этим проведет матч Кубка Лиги против Челси.

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Футбол, Мусса Дембеле, МЮ, Новости футбола.
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