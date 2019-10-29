Легенда Наполи возвращается в Неаполь

Новости спорта:Легендарный экс-хавбек Наполи Марек Гамшик посетит матч своего бывшего клуба против Аталанты.

Словак Марек Гамшик возвращается в Неаполь впервые с тех пор, как он покинул "Наполи". Об этом представителями итальянской прессы сообщил агент футболиста. В среду "Наполи" примет "Аталанту" в рамках 10-го тура Серии А.

"Да, Марек будет присутствовать на матче "Наполи" - "Аталанта", и это будет прекрасный момент для него самого, ведь он писал историю вместе с клубом, - сказал агент.

Также это будет прекрасный момент для болельщиков, которые смогут увидеть бывшего капитана команды и лучшего бомбардира клуба в истории".

Хотя Гамшик может похвастаться рекордным 121 голом за "Наполи", агент утверждает, что он не беспокоится о том, чтобы уступить первенство бельгийскому нападающему Дрису Мертенсу, который на данный момент забил 116 голов за клуб.