Брешия - Интер: анонс и прогноз на матч 10-го тура Серии А

Новости спорта:Миланский Интер в поединке десятого тура чемпионата Италии по футболу сыграет против Брешии.

Сегодня, 29 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу Брешия встречается с одним из лидеров Серии А миланским Интером.

Брешия - Интер

Стадион: "Марио Ригамонти", Брешия. Главный арбитр - Микаэль Фаббри.

Миланский Интер ведет борьбу с Ювентусом за чемпионство в текущем сезоне Серии А. Команда Конте хорошо стартовала, но уступила "старой сеньоре" в личной встрече и потеряла первую позицию. Сейчас Интер отстает от Юве в турнирке на один балл.

В минувшем туре Ювентус сенсационно потерял очки в матче с Лечче в гостях и миланский клуб получил возможность вернуться на первую строчку, но вслед за туринцами "черно-синие" также недосчитались очков в домашней игре против Пармы (2:2).

Брешия давно уже не знает вкуса побед в Серии А. Не помогает команде и наличие именитого форварда Марио Балотелли. Последний раз "ласточки" побеждали аж в четвертом туре, в игре против Удинезе.

В прошлом туре Брешия встречалась с Дженоа в гостях и проиграла 3:1, хотя выигрывала по ходу матча.

Букмекеры отдают преимущество в этом противостоянии Интеру, даже несмотря на то, что миланцы играют в гостях. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Брешии - 6.65, ничья - 4.30, победа Интера - 1.50.

Посмотреть в прямом эфире на ТВ поединок Брешии против Интера можно будет на канале Футбол 1. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.