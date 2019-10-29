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"Зидан делает меня счастливым": Азар рассказал подробности перехода в Реал

"Зидан делает меня счастливым": Азар рассказал подробности перехода в Реал
12:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Эден Азар пообщался с прессой по поводу своего перехода в стан Галактикос летом 2019 года.

Вингер Реала Эден Азар пообщался с прессой по поводу своего перехода в стан Галактикос летом 2019 года.

«Когда закончился чемпионат мира, я хотел перебраться в Мадрид, но это было невозможно, поэтому я остался еще на год в Челси. Я поговорил с Флорентино Пересом, и он сказал, что ждет меня. Затем я также поговорил с Модричем и почувствовал, что все хотят видеть меня в Мадриде», — передает слова Азара Marca.

Азар очень рад работе с наставником Реала Зинедином Зиданом.

«Если вы действительно любите футбол, вы должны любить Зидана. Когда я был ребенком, для меня он был лучшим. Теперь он делает меня счастливым. Он честен, он знает, что нужно игроку»

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«Мы сделаем все, чтобы завоевать трофей Лиги чемпионов. Я здесь, чтобы выиграть этот турнир. Я в лучшей команде в мире, и я надеюсь сделать все возможное».

Эден Азар минувшим летом перебрался в Реал за 100 миллионов евро из Челси, за который выступал на протяжении 7 предыдущих сезонов.

Реал идет на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лидеру каталонской Барселоне два очка. У Бланкос есть игра в запасе. Матч мадридцев против Барселоны был перенесен на 18 декабря из-за протестов в Каталонии

Следующий матч Реал проведет в среду, 30 октября, против Леганеса.

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ФК Реал, ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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