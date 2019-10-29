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Роналду сделал уникальный подарок женской сборной Португалии

Роналду сделал уникальный подарок женской сборной Португалии
12:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Португалец написал трогательное письмо в поддержку юных футболисток.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сделал необычный подарок для женской сборной Португалии U-17. Национальная команда прошла в финальную часть квалификации Евро-2020, и португалец подарил футболисткам бутсы Nike Mercurial Dream.

Кроме того, португалец написал вдохновляющее письмо юным футболисткам, передает Goal.com.

«Я отправляю вам бутсы Mercurial Dream Speed в надежде, что они помогут вам достичь вашей мечты. Когда я был ребенком, мне снился простой, но очень сумасшедший сон. Нет, это был не тот сон, который ты видишь, когда спишь. Это был один из тех снов, которые тебе так хочется увидеть. Сон, который не дает тебе уснуть ночью».

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«Я хотел стать лучшим футболистом в мире. Я посвятил свою жизнь своей мечте. В тренажерном зале, на тренировочном поле я делаю все необходимое, чтобы это стало возможным».

«Очень важно иметь мечту. Но еще важнее — упорно трудиться, чтобы достичь ее».

«Я осуществил свою мечту, и я надеюсь, что вы тоже сможете реализовать свою. Преследуйте свои цели без колебаний. Если я это сделал, вы тоже можете это сделать».

«Поздравляю с выходом в элитный раунд. Оставайтесь сосредоточенными и двигайтесь за следующими победами».

В элитном раунде примут участие Австрия, Англия, Бельгия, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Уэльс, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Шотландия. Автоматическую путевку получили Германия и Испания.

Португальская сборная сыграет в элитном раунде квалификации Евро-2020 против Украины, Грузии и Албании с 13 по 19 ноября.

Финальный турнир пройдет с 9 по 22 мая 2020 года и станет отбором от Европы на ЧМ-2020 среди девушек до 17 лет в Индии.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола.
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