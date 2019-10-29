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Лампард: Я верил в своих игроков, несмотря на провальный старт сезона

Лампард: Я верил в своих игроков, несмотря на провальный старт сезона
12:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард рассказал, что помогает его команде добиваться успехов.

Фрэнк Лампард выразил обеспокоенность игрой команды в защите, но заверил, что команда постоянно работает над улучшением этого компонента. К тому же, англичанин утверждает, что верит в свои подопечных и будет продолжать это делать.

"Конечно, нам нужно беспокоиться о том, как мы играем в обороне, и я хочу, чтобы мы оборонялись высоко, если можем. Я хочу, чтобы мы очень быстро распоряжались мячом с перспективой создания голевых моментов, и игроки делают это. Мы ежедневно усердно работаем над этим на тренировках, и это не дается легко.

У нас было тяжелое начало сезона, но я верил в эту команду и продолжаю ежедневно верить в нее, и мне просто очень приятно то, чего мы достигли. Мы стараемся идти от матча к матчу и становиться лучше с каждым днем. На данный момент мы себя так ощущаем, и моя работа заключается в том, чтобы продолжать это", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

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Напомним, что следующий поединок лондонцы проведут против Манчестер Юнайтед в рамках Кубка лиги в среду, 30 октября, в 22:05.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Фрэнк Лампард.
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