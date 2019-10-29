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Миланский гранд нацелился на хавбека Барселоны

Миланский гранд нацелился на хавбека Барселоны
13:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич может сменить испанский чемпионат на итальянский.

Руководство «Милана» интересуется полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем, сообщает Football Italia. По данным источника, в переходе хорватского хавбека заинтересован спортивный директор клуба Иван Газидис.

Сам Газидис косвенно подтвердил, что клубу необходимы опытные футболисты. Спортивный директор в одном из интервью подчеркнул, что у «Милана» в составе очень много юных игроков.

В связи с этим Газидис рассчитывает, что теперь клуб попытается приобрести более опытных футболистов.

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Сам Ракитич, судя по всему, готов покинуть «Барселону». В текущем сезоне он практически не выходит на поле. Хорват говорил, что хотел бы остаться в каталонском клубе, но может перейти в другую команду, чтобы вновь получать игровую практику. На игрока претендует миланский «Интер».

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Милан, Футбол, Чемпионат Испании, Чемпионат Италии, Новости футбола, Иван Ракитич.
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