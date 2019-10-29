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Матч отбора Евро-2020 Сербия - Украина пройдет без украинских фанатов

Матч отбора Евро-2020 Сербия - Украина пройдет без украинских фанатов
13:22 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Поединок отбора Евро-2020 против сборной Сербии Украина проведет без поддержки своих болельщиков.

Билеты по квоте Украинской ассоциации футбола на матч отбора к Евро-2020 Сербия - Украина, который состоится в Белграде 17 ноября, реализовывать не будут.

Соответствующее решение было принято по договоренности с Футбольным союзом Сербии из соображений безопасности и во избежание конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран.

Ранее, согласно этим договоренностям, Футбольный союз Сербии отказался от своей квоты билетов на матч Украина – Сербия, который состоялся 7 июня во Львове. На нем не было сербских болельщиков.

Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список футболистов, которых он вызвал на поединки против сборных Эстонии и Сербии.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Евро-2020, Новости футбола, Отбор Евро-2020, Сербия - Украина.
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