Матч отбора Евро-2020 Сербия - Украина пройдет без украинских фанатов

Новости спорта:Поединок отбора Евро-2020 против сборной Сербии Украина проведет без поддержки своих болельщиков.

Билеты по квоте Украинской ассоциации футбола на матч отбора к Евро-2020 Сербия - Украина, который состоится в Белграде 17 ноября, реализовывать не будут.

Соответствующее решение было принято по договоренности с Футбольным союзом Сербии из соображений безопасности и во избежание конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран.

Ранее, согласно этим договоренностям, Футбольный союз Сербии отказался от своей квоты билетов на матч Украина – Сербия, который состоялся 7 июня во Львове. На нем не было сербских болельщиков.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список футболистов, которых он вызвал на поединки против сборных Эстонии и Сербии.