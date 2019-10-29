Звезда Барселоны отправился в США без разрешения клуба

Новости спорта:Французский нападающий Антуан Гризманн летал в Нью-Йорк на матч НБА.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн на выходных летал в Нью-Йорк, чтобы посетить матч НБА между Бруклином и Нью-Йорком. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, француз посетил США, при этом не оповестив "сине-гранатовых" о своем отъезде.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде признался, что не знал, что Гризманн летал в Нью-Йорк:

"Каждый может сам решать, чем ему заниматься. Это и есть свободное время. Ничего страшного не произошло. Но спасибо, что сообщили мне о его поездке, я не знал", - заявил Вальверде.

Напомним, возможность для отдыха у форварда появилась из-за переноса матча Ла Лиги с Реалом, который должен был состояться 26 октября.