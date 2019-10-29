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Динамо - Шахтер: где смотреть битву грандов украинского футбола

Динамо - Шахтер: где смотреть битву грандов украинского футбола
13:56 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Динамо и Шахтер встретятся в очной дуэли в поединке 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В среду, 30 октября, гранды украинского футбола Динамо и Шахтер сойдутся в битве за выход в четвертьфинал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020.

Киевское Динамо на родном стадионе примет действующего обладателя Кубка страны и попробует прервать серию своих кубковых неудач и выбить донецкий клуб, который четыре года к ряду побеждает в этом турнире. 

В минувшем сезоне розыгрыша Кубка Украины Шахтер в финале победил Ингулец (4:0), а Динамо в свою очередь прекратило борьбу за трофей на стадии 1/4 финала, уступив тем же "горнякам" в серии пенальти. 

Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Посмотреть кубковую битву Динамо и Шахтера можно будет в прямом эфире на канале 2+2. Кроме того, онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

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