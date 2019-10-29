Динамо - Шахтер: где смотреть битву грандов украинского футбола

Новости спорта:Динамо и Шахтер встретятся в очной дуэли в поединке 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В среду, 30 октября, гранды украинского футбола Динамо и Шахтер сойдутся в битве за выход в четвертьфинал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020.

Киевское Динамо на родном стадионе примет действующего обладателя Кубка страны и попробует прервать серию своих кубковых неудач и выбить донецкий клуб, который четыре года к ряду побеждает в этом турнире.

В минувшем сезоне розыгрыша Кубка Украины Шахтер в финале победил Ингулец (4:0), а Динамо в свою очередь прекратило борьбу за трофей на стадии 1/4 финала, уступив тем же "горнякам" в серии пенальти.

Посмотреть кубковую битву Динамо и Шахтера можно будет в прямом эфире на канале 2+2. Кроме того, онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.