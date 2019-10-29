Скачать
Вторник, 29.10.2019
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Брешия - Интер: анонс и прогноз на матч 10-го тура Серии А
Брешия - Интер: анонс и прогноз на матч 10-го тура Серии А
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен

Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Смотрите фото (5)
Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
10:57 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер сыграет поединок 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо.

В среду, 30 октября, киевское Динамо в рамках 1/8 финала Кубка Украины на своем поле примет обладателя трофея донецкий Шахтер.

Динамо - Шахтер

Стадион: НСК "Олимпийский", Киев. Главный арбитр - Виктор Копиевский.

В 2015 году Динамо Киев в последний раз побеждало в финале Кубка Украины. Тогда еще в воротах киевского клуба стоял легендарный Александр Шовковский. После завершения им игровой карьеры Динамо не могло выиграть Кубок, хотя дважды доходило до финала в 2017 и 2018 годах.

Донецкий Шахтер уже опережает Динамо по количеству кубков страны, у "горняков" в активе 13 трофеев, у динамовцев - 11. 

Дончане в хорошей форме находятся в текущем сезоне, несмотря на то, что два последние два матча "горняков" завершились вничью: Динамо Загреб (2:2), Александрия (0:0). Беспроигрышная серия Шахтера насчитывает сейчас семь поединков во всех турнирах. Если считать только матчи внутренней арены, без еврокубков, то последний раз дончане проигрывали против Динамо в матче Суперкубка Украины. 

Бущан: Постараемся обыграть Шахтер

У Динамо результаты не такие положительные. Старт сезона для киевлян откровенно не задался и был момент когда команда Михайличенко, сменившего после вылета с ЛЧ Хацкевича, не могла выиграть шесть игр подряд. Эта черная полоса позволила Шахтеру получить серьезный отрыв от столичного клуба в чемпионате УПЛ. На данный момент "горняки" опережают "бело-синих" в турнирке на 10 баллов. В Лиге Европы дела у подопечных Михайличенко тоже идут не самым лучшим образом. Динамовцы имея далеко не самых сильных соперников в группе сумели набрать всего 5 очков в 3 турах. Это показатель кризиса команды.

Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)

Несмотря на серию из 9 матчей без поражений, в которых команда 6 раз выиграла и трижды сыграла вничью, казалось бы, отличный результат. Но посмотрите какие это были победы и с какими командами. За эти 9 матчей динамовцы забили всего 16 голов. Большая часть это минимальные победы. Команда очень плохо играет в атаке, плохо создает моменты. Это и сказывается на результатах. 

Динамо vs Шахтер: останется один - промо кубкового матча (Видео)

Конечно, Динамо умеет настраиваться на игры с Шахтером и одерживать победы в одном матче, но как правило это матчи где Шахтеру уже не так нужны эти победы. Если посмотреть на кубковые дуэли, то тут как раз преимущество у "горняков". 

В рамках Кубка Украины гранды украинского футбола встретятся друг с другом в 16-й раз. При этом 10 раз Динамо и Шахтер пересекались в финальных матчах турнира, отпраздновав по пять побед ("бело-синие" — в 2003-м, 2005-м, 2007-м, 2014-м и 2015-м, "оранжево-черные" — в 2002-м, 2008-м, 2011-м, 2017-м и 2018-м). На стадиях плей-офф Кубка Украины Шахтер выиграл все пять дуэлей (в полуфинале-2008/2009 — 2:0, в четвертьфинале-2009/2010 — 2:0, в 1/8 финала-2011/2012 — 3:2, в 1/16 финала-2012/2013 — 4:1 и в 1/8 финала-2018/2019 — 1:1, по пенальти — 4:3).

Палкин: Суркис жалеет, что отклонил предложение Шахтера по Милевскому

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния как раз донецкий Шахтер, даже несмотря на то, что поединок будет проходить в Киеве. Средние коэффициенты на матч: победа Динамо - 3.55, ничья - 3.65, победа Шахтера - 2.00.

В прямом эфире посмотреть битву грандов украинского футбола можно будет на канале 2+2. Начало поединка в 19:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Кубок Украины, Новости футбола, Динамо - Шахтер, Динамо - Шахтер анонс, Динамо - Шахтер прогноз на матч, Динамо - Шахтер где смотреть матч.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
02 Плишкова прокомментировала поражение от Свитолиной
03 Роналду хочет играть только в важных матчах
04 Свитолина заработала 305 тысяч долларов за стартовый матч на Итоговом турнире
05 Алиев: Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь