Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Новости спорта:Донецкий Шахтер сыграет поединок 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо.

В среду, 30 октября, киевское Динамо в рамках 1/8 финала Кубка Украины на своем поле примет обладателя трофея донецкий Шахтер.

Динамо - Шахтер

Стадион: НСК "Олимпийский", Киев. Главный арбитр - Виктор Копиевский.

В 2015 году Динамо Киев в последний раз побеждало в финале Кубка Украины. Тогда еще в воротах киевского клуба стоял легендарный Александр Шовковский. После завершения им игровой карьеры Динамо не могло выиграть Кубок, хотя дважды доходило до финала в 2017 и 2018 годах.

Донецкий Шахтер уже опережает Динамо по количеству кубков страны, у "горняков" в активе 13 трофеев, у динамовцев - 11.

Дончане в хорошей форме находятся в текущем сезоне, несмотря на то, что два последние два матча "горняков" завершились вничью: Динамо Загреб (2:2), Александрия (0:0). Беспроигрышная серия Шахтера насчитывает сейчас семь поединков во всех турнирах. Если считать только матчи внутренней арены, без еврокубков, то последний раз дончане проигрывали против Динамо в матче Суперкубка Украины.

У Динамо результаты не такие положительные. Старт сезона для киевлян откровенно не задался и был момент когда команда Михайличенко, сменившего после вылета с ЛЧ Хацкевича, не могла выиграть шесть игр подряд. Эта черная полоса позволила Шахтеру получить серьезный отрыв от столичного клуба в чемпионате УПЛ. На данный момент "горняки" опережают "бело-синих" в турнирке на 10 баллов. В Лиге Европы дела у подопечных Михайличенко тоже идут не самым лучшим образом. Динамовцы имея далеко не самых сильных соперников в группе сумели набрать всего 5 очков в 3 турах. Это показатель кризиса команды.

Несмотря на серию из 9 матчей без поражений, в которых команда 6 раз выиграла и трижды сыграла вничью, казалось бы, отличный результат. Но посмотрите какие это были победы и с какими командами. За эти 9 матчей динамовцы забили всего 16 голов. Большая часть это минимальные победы. Команда очень плохо играет в атаке, плохо создает моменты. Это и сказывается на результатах.

Конечно, Динамо умеет настраиваться на игры с Шахтером и одерживать победы в одном матче, но как правило это матчи где Шахтеру уже не так нужны эти победы. Если посмотреть на кубковые дуэли, то тут как раз преимущество у "горняков".

В рамках Кубка Украины гранды украинского футбола встретятся друг с другом в 16-й раз. При этом 10 раз Динамо и Шахтер пересекались в финальных матчах турнира, отпраздновав по пять побед ("бело-синие" — в 2003-м, 2005-м, 2007-м, 2014-м и 2015-м, "оранжево-черные" — в 2002-м, 2008-м, 2011-м, 2017-м и 2018-м). На стадиях плей-офф Кубка Украины Шахтер выиграл все пять дуэлей (в полуфинале-2008/2009 — 2:0, в четвертьфинале-2009/2010 — 2:0, в 1/8 финала-2011/2012 — 3:2, в 1/16 финала-2012/2013 — 4:1 и в 1/8 финала-2018/2019 — 1:1, по пенальти — 4:3).

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния как раз донецкий Шахтер, даже несмотря на то, что поединок будет проходить в Киеве. Средние коэффициенты на матч: победа Динамо - 3.55, ничья - 3.65, победа Шахтера - 2.00.

В прямом эфире посмотреть битву грандов украинского футбола можно будет на канале 2+2. Начало поединка в 19:30 по киевскому времени.