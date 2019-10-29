"Звезды МЮ и Барселоны": Интер готовит громкую трансферную кампанию

Новости спорта:Артуро Видаль в паре с Неманьей Матичем могут пополнить ряды миланского Интера.

Итальянский "Интер" не собирается останавливаться и намерен уже этой зимой серьезно поработать на трансферном рынке.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, в сферу интересов миланского клуба попал полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль. Чилиец, как и прежде, не часто попадает в состав - с начала сезон для Видаля лишь однажды нашлось место в основе. Поэтому никого не удивляет желание футболиста покинуть Каталонию и перебраться в "Интер".

Еще одним приобретением миланцев может стать полузащитник Немания Матич, ныне защищающий цвета "Манчестер Юнайтед". Нынешний наставник "Интера" Антонио Конте хорошо знает возможности серба, с которым ему доводилось работать в бытность главным тренером "Челси".

Напомним, что этим летом из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" уже перебрались два футболиста - Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.