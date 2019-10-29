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Бельгийский клуб намерен избавиться от украинца

Бельгийский клуб намерен избавиться от украинца
14:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Евгений Макаренко вскоре может покинуть расположение брюссельского клуба.

Полузащитник бельгийского Андерлехта Евгений Макаренко вскоре может покинуть расположение брюссельского клуба, сообщает Voetbalbelgie.be.

Сообщается, что сейчас никто не рассчитывает на украинского футболиста в клубе, где рассматривают варианты как с продажей, так и с арендой Макаренко.

Украинец пока не может рассчитывать на место в составе Андерлехта после того, как он долгое время отсутствовал из-за травмы. Действующий контракт рассчитан до 2022 года.

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Макаренко перешел в Андерлехт летом 2018 года из бельгийского Кортрейка. До этого он выступал в Украине за Динамо и Говерлу.

Андерлехт находится на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии.

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Евгений Макаренко, Футбол, ФК Андерлехт, Новости футбола.
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