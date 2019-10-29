Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию (Видео)

Новости спорта:Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович возвращается в Испанию.

С помощью режима Instagram Stories, шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович обратился к футбольной общественности. В частности, к испанской:

Zlatan to La Liga confirmed?! pic.twitter.com/SBsKm6JMLA — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019

"Привет, Испания! Угадайте, что? Я возвращаюсь".

Златан умеет подарить горячий инфоповод – аккаунты авторитетных СМИ в социальных сетях взорвались от заявления шведа. Пока никаких других подробностей по поводу возвращения Златана в Испанию нет. Напомним, Ибра провел полноценный сезон 2009/10 в каталонской "Барселоне" (45 матчей, 21 гол).

Помимо "сине-гранатовых", нападающий защищал цвета таких клубов как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".