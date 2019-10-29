Тренер Баварии: В Кубке всегда опасные матчи

Новости спорта:Наставник Баварии Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч против Бохума в Кубке Германии.

"Бавария" - рекордсмен по количеству кубков Германии сыграет против клуба из второго дивизиона: в преддверии матча второго раунда кубка Германии между «Бохумом» и «Баварией» все расклады в пользу мюнхенцев.

В конце концов по итогам последних 31 гостевых матчей в кубке команда непременно выходила в следующий раунд - подобной серии в истории турнира еще не было. Несмотря на роль фаворитов, баварцы понимают, что в Бохуме им нужно быть начеку.

"В кубке всегда опасные матчи, цитирует главного тренера команды Нико Ковача официальный сайт "Баварии". - Но все зависит от нас. Если мы будем играть по ритму и темпу соперника, то будет тяжело. Поэтому мы должны играть в своем темпе, особенно против команд из более низких дивизионов - в скорости наша сила.

Я предупреждаю, как и перед любым другим кубковым матчем: нельзя просто расслабиться и думать, что все получится само собой. Мы будем усердно работать ради выхода в следующий раунд".