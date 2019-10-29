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Сульшер возлагает большие надежды на экс-лидера Шахтера

Сульшер возлагает большие надежды на экс-лидера Шахтера
16:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Уле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением о будущем Фреда в Манчестер Юнайтед.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что рассчитывает на качественную игру полузащитника Фреда в отсутствие травмированного Поля Погба.

Французский хавбек выбыл из строя до декабря. 30 октября в Кубке английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».

«По всей видимости, Фред займёт позицию Погба на некоторое время. Он здорово играл в последнее время. Нет смысла говорить о том, как долго Погба будет в «Манчестер Юнайтед». Важно, что пока он нам не может помочь. Поль был великолепен, он создаёт шансы, это нам необходимо. Но теперь себя должны проявить другие.

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«Челси» хорошо с нами сыграл, но результат для них был плохим. Да, победа со счётом 4:0 впечатляет. Но я не думаю, что мы были настолько лучше», — цитирует Сульшера Mirror.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Фред, Уле-Гуннар Сульшер.
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