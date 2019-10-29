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Сборную Болгарии наказали за проявление расизма

Сборную Болгарии наказали за проявление расизма
18:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Болгаров наказали двумя матчами без зрителей из-за расизма фанатов.

Сборная Болгарии будет обязана провести два следующих домашних матча при пустых трибунах после расистского скандала в матче с командой Англии, передает Sky Sports.

УЕФА наказал болгарскую сторону запретом на два матча, один из которых носит условный характер сроком на два года и вступит в силу в случае повторных нарушений.

Также Болгарский футбольный союз будет обязан заплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

Напомним, футболисты сборной Англии подверглись расистским оскорблениям в выездном матче отбора на чемпионат Европы с Болгарии (6:0), который дважды прерывался из-за поведения болгарских фанатов.

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По итогам скандала в отставку подал президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов. Публичные извинения принес и главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков, позже также покинувший свою должность.

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Расизм, УЕФА, Чеферин, Сборная Болгария.
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