Сборную Болгарии наказали за проявление расизма

Новости спорта:Болгаров наказали двумя матчами без зрителей из-за расизма фанатов.

Сборная Болгарии будет обязана провести два следующих домашних матча при пустых трибунах после расистского скандала в матче с командой Англии, передает Sky Sports.

УЕФА наказал болгарскую сторону запретом на два матча, один из которых носит условный характер сроком на два года и вступит в силу в случае повторных нарушений.

Также Болгарский футбольный союз будет обязан заплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

Напомним, футболисты сборной Англии подверглись расистским оскорблениям в выездном матче отбора на чемпионат Европы с Болгарии (6:0), который дважды прерывался из-за поведения болгарских фанатов.

По итогам скандала в отставку подал президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов. Публичные извинения принес и главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков, позже также покинувший свою должность.