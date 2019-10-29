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Зидан продолжает рассчитывать на Бэйла

Зидан продолжает рассчитывать на Бэйла
18:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Испанская пресса же заявляла о желании валлийца покинуть Мадрид.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе Гарета Бэйла. Коуч Королевского клуба заявил, что рассчитывает на валлийца, а тот не собирается покидать Мадрид.

«У нас с Бэйлом хорошие взаимоотношения. Он не говорил мне, что хочет уйти из Реала. Рассчитываю на Гарета», — приводит слова Зидана Marca.

На днях издание AS проинформировало, что Бэйл хочет покинуть Реал в конце сезона. Также сообщалось, что Сливочные могут продать валлийского вингера уже зимой.

В нынешнем сезоне Бэйл провел семь матчей за Реал, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Полузащитник пропустил последние поединки Бланкос из-за травмы.

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Завтра Реал в матче 11-го тура чемпионата Испании сыграет в Мадриде против Леганеса.

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Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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