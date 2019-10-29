Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на кубковый матч

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния "Шахтер".
Букмекерская контора 1xBet на победу киевлян принимает ставки с коэффициентом 4,12, на ничью - 3,80, на успех донетчан - 1,848.
До этого гранды украинского футбола встречались в Кубке страны 15 раз. В финальных матчах команды имеют по 5 побед. А вот на более ранних стадиях розыгрыша неизменно выигрывали донетчане: в полуфинале сезона-2008/2009 - 2:0, в четвертьфинале-2009/2010 - 2:0 и 2018/2019 - 1:1 (пенальти 4:3), в 1/8 финала-2011/2012 - 3:2, в 1/16 финала-2012/2013 - 4:1.
Всего "Шахтер" становился обладателем Кубка независимой Украины 13 раз, "Динамо" - 11.
Главным арбитром этого матча назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого. Лайнсмены - Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон), четвертый рефери - Николай Балакин (Киевская область).
Встреча начнется в среду на столичном НСК "Олимпийский" в 19.30. Телетрансляция пройдет на канале "2+2".
В других поединках 1/8 финала Кубка Украины сыграют такие пары команд:
“Колос” (Ковалевка) - “Ворскла” Полтава)
“Минай” - “Львов”
“Николаев” - “Десна” (Чернигов)
“Альянс” (Липовая Долина) - “Горняк-Спорт” (Горишние Плавни)
“Ингулец” - “Днепр-1”
“Мариуполь” - “Олимпик” (Донецк)
“Александрия” - “Заря” (Луганск).