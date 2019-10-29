Форвард Динамо: Михайличенко убеждает, что у нас все получится

Новости спорта:Люксембургский форвард рассказал, на какой позиции наиболее комфортно себя чувствует на поле.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес в интервью официальному сайту клуба рассказал о процессе адаптации в киевской команде, тренировках и взаимоотношениях с партнерами.

Также люксембуржец рассказал, на какой позиции чувствует себя наиболее комфортно.

— Как работается с Алексеем Михайличенко?

— Он прекрасный человек и отличный специалист, настоящий профессионал, требовательный тренер. Мы постоянно общаемся, он обращает внимание не только на игровые моменты или тактику, но и на психологическое состояние игроков. Поддерживает, убеждает, что у нас все получится.

— Как изменился тренировочный процесс?

— Мы тренируемся интенсивнее. Тренировок стало больше, нагрузки возросли. Мы все выполняем, потому что знаем: это для нашей же пользы. Впереди длинная дистанция, и мы должны быть сильными физически. Повысились требования ко всем игрокам. Защитники должны отрабатывать не только в обороне, но и идти в атаку. А нападающим не надо пренебрегать работой в защите и прессингом. У меня пока есть проблемы по взаимодействию с партнерами: иногда бегу в атаку и при этом не всегда получаю поддержку, и мне некому отдать мяч. Это вопрос взаимопонимания на поле. Уверен, что скоро проблема решится.

— Возможно, такие ситуации возникают в связи с тем, что ваша родная позиция слева?

— Да, мне комфортнее играть на левом фланге. Но есть потребность сыграть вратарем — я сыграю, так же, как и на любой другой позиции. Играю для всей команды, а не для себя. Моя главная задача — помочь «Динамо». Если я играю нападающим, значит, тренер видит меня здесь и верит в меня. Делаю все возможное для успеха команды. Не всегда получается, но я выкладываюсь на поле на сто процентов и постоянно работаю над собой.

— С кем лучше налажено взаимодействие на поле?

— С Вербичем, Кадири и Буяльским. Виталия учу английскому языку, а он меня русскому и украинскому (смеется). Однажды у нас с ним было недопонимание на тренировке. Партнерам по команде пришлось нас разнимать. Но мы нашли общий язык и теперь хорошо общаемся. Против Цыганкова играл в составе сборной Люксембурга. Мы тогда с ним познакомились…

Завтра Динамо в матче 1/8 финала Кубка Украины сыграет с Шахтером в Киеве. В воскресенье команда Алексея Михайличенко встретится со Львовом в Премьер-лиге.