Ирина Морозюк хочет "сломать систему" и вывести свой клуб в Премьер-лигу

Новости спорта:Президент львовского аматорского клуба — о целях и инвестициях.

Ирина Морозюк прокомментировала свое решение стать президентом львовского аматорского клуба Лион в интервью для YouTube-канала «Бомбардир».

«Считаю, что мы [семья] неплохо живем. Всего достаточно, и можем позволить себе чуть больше, чем среднестатистический житель Украины».

«Инвестиции? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Точнее, трус. Не то чтобы я живу по этой схеме. Но это другой риск. Это хорошо и классно. Почему не рискнуть, если ты видишь еще какие-то перспективы. Но казино — это болезнь. Я не пойду туда».

«Зачем спонсорам вкладывать деньги в аматорский клуб? Например, отмывать свои деньги (смеется). Это шутка. К кому пойду? Это может быть Львов, Киев, возможно, другие города. Хочу создать проект, а планы — за пять лет мы будем в Премьер-лиге. Мы будем первые, сломаем систему».

«Название ФК Лион? Во-первых, Львов. Во-вторых, я Лев по знаку зодиака. Если бы у меня была возможность сейчас содержать профессиональную команду, то это была бы бомба-ракета. Такие красавчики были бы они у меня все. Самая обажаемая команда была бы. Есть такое ощущение, что они все — мои дети».