На честь Эмилиано Салы назовут футбольный стадион

Новости спорта:Церемония состоится в день рождения спортсмена.

Родной клуб погибшего нападающего Эмилиано Салы Сан-Мартин Прогресо переименует стадион в честь своего воспитанника. Об этом сообщает Tyc Sports.

Церемония процесса состоится в день рождения спортсмена, 31 октября. Сале должно было исполниться 29 лет.

Также на стене стадиона будет красоваться настенное изображение Салы, в память об аргентинце.

Напомним, Эмилиано Сала в январское трансферное окно должен был перейти из Нанта в Кардифф и стать рекордным подписанием в истории валлийского клуба. Однако из-за авиакатастрофы самолет с игроком не долетел до Британии и затонул в водах Ла-Манша.

Впоследствии спасательная миссия обнаружила тело погибшего Салы, который несколько дней назад был захоронен в родной Аргентине.

Ранее сообщалось, что Нант потребовал у Кардиффа 15 миллионов фунтов за Салу.