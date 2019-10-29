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На честь Эмилиано Салы назовут футбольный стадион

На честь Эмилиано Салы назовут футбольный стадион
22:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Церемония состоится в день рождения спортсмена.

Родной клуб погибшего нападающего Эмилиано Салы Сан-Мартин Прогресо переименует стадион в честь своего воспитанника. Об этом сообщает Tyc Sports.

Церемония процесса состоится в день рождения спортсмена, 31 октября. Сале должно было исполниться 29 лет.

Также на стене стадиона будет красоваться настенное изображение Салы, в память об аргентинце.

Напомним, Эмилиано Сала в январское трансферное окно должен был перейти из Нанта в Кардифф и стать рекордным подписанием в истории валлийского клуба. Однако из-за авиакатастрофы самолет с игроком не долетел до Британии и затонул в водах Ла-Манша.

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Впоследствии спасательная миссия обнаружила тело погибшего Салы, который несколько дней назад был захоронен в родной Аргентине.

Ранее сообщалось, что Нант потребовал у Кардиффа 15 миллионов фунтов за Салу.

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Сборная Аргентины, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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