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Барселона разгромила Вальядолид и вышла на первое место

Барселона разгромила Вальядолид и вышла на первое место
07:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Барселона без особых проблем разобралась с Вальядолидом в матче 11-го тура чемпионата Испании.

На второй минуте Блаугранас повели в счете благодаря голу Клемана Ленгле, но в скором времени гости отыгрались после того, как Кико Оливас успешно сыграл на добивании.

Впрочем, недолго радовался Вальядолид, поскольку настал черед феерии в исполнении Лионеля Месси. Сперва аргентинец отдал изумительный голевой пас на Артуро Видаля, а затем шикарным ударом со штрафного забил третий мяч.

Во втором тайме Месси оформил дубль после классной передачи Ивана Ракитича, а спустя две минуты сам ассистировал Луису Суаресу, который и установил окончательный счет в матче.

Барселона вышла на первое место в Примере, но в случае победы над Хетафе команду Эрнесто Вальверде может обойти Гранада. Вальядолид украинского вратаря Андрея Лунина, который снова просидел весь матч в запасе, с 14-ю очками на девятой позиции.

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Барселона в следующем туре сыграет на выезде с Леванте, Вальядолид примет Мальорку.

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ФК Барселона, Ла Лига, Примера, Новости спорта.
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