Интер возглавил Серию А

Новости спорта:В матче 10-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Брешию» со счётом 2:1.

Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри. Ассистентами выступили Джорджо Перетти и Родольфо Ди Вуоло.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Стефан де Врей. На 63-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Ромелу Лукаку с передачи Роберто Гальярдини. На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра.

«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета, на 18-м месте в таблице.