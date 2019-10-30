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Динамо - Шахтер: кто вернулся из лазарета у киевлян

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Динамо - Шахтер: кто вернулся из лазарета у киевлян
14:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Кадири готов сыграть с Шахтером, Буяльский и Де Пена под вопросом.

Сегодня состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины. Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют на Олимпийском, начало поединка в 19:30.

В стане Алексея Михайличенко есть хорошие новости - к матчу готовятся Мохаммед Кадири и Миккель Дуэлунд.

Полузащитники готовы сыграть в сегодняшней встрече, но скорее начнут матч на лавке запасных.

В то же время, участие Виталия Буяльского и Карлоса де Пены остается под вопросом. Точно не сыграют голкипер Денис Бойко и защитник Никита Бурда.

Кубок Украины: расписание матчей 30 октября

Шахтер является действующим обладателем Кубка и рекордсменом по числу побед в турнире (13), у Динамо - 11 трофеев.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта.
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