Динамо - Шахтер: кто вернулся из лазарета у киевлян

Новости спорта:Кадири готов сыграть с Шахтером, Буяльский и Де Пена под вопросом.

Сегодня состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины. Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют на Олимпийском, начало поединка в 19:30.

В стане Алексея Михайличенко есть хорошие новости - к матчу готовятся Мохаммед Кадири и Миккель Дуэлунд.

Полузащитники готовы сыграть в сегодняшней встрече, но скорее начнут матч на лавке запасных.

В то же время, участие Виталия Буяльского и Карлоса де Пены остается под вопросом. Точно не сыграют голкипер Денис Бойко и защитник Никита Бурда.

Шахтер является действующим обладателем Кубка и рекордсменом по числу побед в турнире (13), у Динамо - 11 трофеев.