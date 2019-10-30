"Талантлив и скандальный": Диего Марадона празднует день рождение

Новости спорта:Сегодня, 30 октября, свое 59-летние празднует великолепный некогда игрок Диего Марадона.

Ровно 59 лет назад на свет появился Диего Армандо Марадона. Легенда сборной Аргентины и Наполи.

Начинал карьеру он в Аргентинос Хуниорс, затем перешел в Бока Хуниорс, где остаточно закрепил за собой статус звезды. В 1982 году перешел в Барселону, но за два года игры так и не смог реализовать себя с лучшей стороны.

Переход в Наполи дал ему второе дыхание, а итальянскому клубу лидера, который привел их к долгожданным чемпионствам.

Сборной Аргентине он отдал 17 лет. На протяжении этого периода Диего 91 раз выходил на поле и 34 раза огорчал соперников забитыми голами.

За свою карьеру он дважды выигрывал Чемпионат Мира, дважды Серию А, Кубок Испании, Кубок УЕФА и ряд других наград.