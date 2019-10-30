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Одноногий футболист поразил фанатов своим дриблингом (Видео)

Одноногий футболист поразил фанатов своим дриблингом (Видео)
16:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Одноногий турецкий футболист по имени Бариш Телли покорил болельщиков своим дриблингом.

Ногу Телли потерял в четыре года в результате дорожного происшествия, когда он бежал за мячом. Несмотря на это, он не отказался от своей мечты и продолжил играть в футбол. Сейчас он выступает за команду игроков с ограниченными возможностями из Измира.

За карьеру Телли со своей национальной сборной четыре раза становился третьим на чемпионате мира, дважды выигрывал чемпионат Европы. На клубном уровне он становился обладателем Кубка чемпионов. На личном уровне он признавался лучшим футболистом мира среди игроков с ограниченными возможностями.

В настоящее время Телли также тренирует детей.

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Футбол, Видео, Новости футбола, Бариш Телли.
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