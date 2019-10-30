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В АПЛ появится усовершенствованный VAR

В АПЛ появится усовершенствованный VAR
16:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).

По данным DailyMail., компания Hawk Eye, крупный провайдер VAR-технологий, создаёт новую систему. Она должна значительно облегчить работу судей, которые просматривают видеоповторы. Целью доработки является повышение точности и скорости принимаемых решений при офсайдах.

Для внедрения новой системы необходимо установить дополнительные камеры. С их помощью можно будет отслеживать передвижения каждого игрока—участника матча. При этом внедрение новой системы приведёт к удорожанию VAR.

Предполагается, что у видеоассистентов появится ежесекундный доступ к офсайдной линии — не придётся терять время на её выстраивание.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, VAR.
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