Минай выбил клуб УПЛ из Кубка Украины (Видео)

Новости спорта:Минай выбил ФК Львов и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

Клуб "Минай". который неплохо идет в чемпионате Первой лиги, добивается успеха и в Кубке Украины, где выбил представителя УПЛ ФК "Львов".

"Минай" на своем поле обыграл соперника 2:0 благодаря двум голам в конце встречи и вышел в 1/4 финала турнира.

Кубок Украины. 1/8 финала

Минай - ФК Львов 2:0

Голы: Допилка, 76, Гегедош, 82

Минай: Кулинич, Допилка, Сантос (Кополовец), Стасюк, Жичиков, Вагин (Маик), Нуриев, Гавриленко, Глагола, Кича (Пиняшко), Гегедош

ФК Львов: Бандура, Шина, Гончар, Братков, Мартан (Демкив), Борзенко, Зубков, Ренан (Фелипе), Богунов (Велвес), Пернамбуко, Альваро