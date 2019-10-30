Великолепный гол Чурко позволил пройти Мариуполю в 1/4 Кубка (Видео)

Новости спорта:Мариуполь на последних секундах матча сумел вырвать путевку в четвертьфинал Кубка Ураины.

Сегодня, 30 октября, проходят матчи 1/8 Кубка Украины по футболу.

Одними из первых программу дня открывали представители УПЛ Мариуполь и Олимпик.

Мариуполь — Олимпик 1:0

Гол: Чурко, 90+5.

Мариуполь: Гальчук — Быков, Яворский, Дава, Корниенко — Тищенко, Федорчук, Чех (Танковский, 60) — Мишнев, Вакула (Чурко, 79), Топалов.

Олимпик: Пеньков — Ксенз, Гришко, Снурницын, Е. Пасич — Цымбалюк, Кравчук — Завийский (Политыло, 67), Имери (Вантух, 78), Балашов (Тейшейра, 63) — Джеффри.

Предупреждения: Быков, Яворский — Кравчук, Завийский.

Игра была равна, но с каждой минутой Мариуполь благодаря поддержке местных болельщиков взвинчивал темп. Подопечные Бабича отлично комбинировали, били издали, но и Олимпик не просто играл на вынос, но свои шансы футболисты Висенте Гомеса не смогли превратить в забитые мячи.

Казалось, это не поможет победить и футболистам придется играть дополнительное время. По-другому думал Вячеслав Чурко, который великолепеным ударом со штрафного позволил Мариуполю пройти в следующий этап.