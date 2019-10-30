Великолепный гол Чурко позволил пройти Мариуполю в 1/4 Кубка (Видео)

Сегодня, 30 октября, проходят матчи 1/8 Кубка Украины по футболу.
Одними из первых программу дня открывали представители УПЛ Мариуполь и Олимпик.
Мариуполь — Олимпик 1:0
Гол: Чурко, 90+5.
Мариуполь: Гальчук — Быков, Яворский, Дава, Корниенко — Тищенко, Федорчук, Чех (Танковский, 60) — Мишнев, Вакула (Чурко, 79), Топалов.
Олимпик: Пеньков — Ксенз, Гришко, Снурницын, Е. Пасич — Цымбалюк, Кравчук — Завийский (Политыло, 67), Имери (Вантух, 78), Балашов (Тейшейра, 63) — Джеффри.
Предупреждения: Быков, Яворский — Кравчук, Завийский.
Игра была равна, но с каждой минутой Мариуполь благодаря поддержке местных болельщиков взвинчивал темп. Подопечные Бабича отлично комбинировали, били издали, но и Олимпик не просто играл на вынос, но свои шансы футболисты Висенте Гомеса не смогли превратить в забитые мячи.
Казалось, это не поможет победить и футболистам придется играть дополнительное время. По-другому думал Вячеслав Чурко, который великолепеным ударом со штрафного позволил Мариуполю пройти в следующий этап.