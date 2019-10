Зинченко вошел в пятерку лучших фланговых защитников по версии CIES

Украинский защитник английского футбольного клуба “Манчестер Сити” Александр Зинченко занял в нем 4 место.

Александр Зинченко получил от CIES Football Observatory 84,7 балла. Возглавил рейтинг Эндрю Робертсон из “Ливерпуля” (86,7), второе место занял Йозуа Кимми из мюнхенской “Баварии” (85,7), третье - Хуан Бернат из французского “ПСЖ” (85,1).

Рейтинг составлен на основании эффективности индивидуальных и коллективных действий каждого футболиста.

Best performing full-backs in the big-5 so far this season? @cies_football algorithm says #robertson #kimmich & @JuanBernat also in the top 3! Mine the data https://t.co/c0Xxg6FCDE pic.twitter.com/xdLEFEJXNJ

— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 29, 2019