Еще один клуб УПЛ вылетел из Кубка Украины (Видео)

Дмитрий Михайленко прибегнул к серьезной ротации в матче против Ингульца: по сравнению с игрой с Олимпиком только трое игроков сохранили место в основе – Логинов, Коркишко и Когут.
На перерыв команды ушли при ничейном счете – на мяч Акименко ответил голом Кулиш. Во втором тайме Акименко снова забил – с пенальти, а у днепрян на это ответа не нашлось. 2:1 в пользу Ингульца.
Ингулец - Днепр-1 2:1
Голы: Акименко, 23, 66 (с пенальти) – Кулиш, 41.
Ингулец: Лепка — Козак, Писко, Фатеев, Акименко (Сула, 77) — Коробка, Кучеренко, Марчук (Запорожец, 87), Щедрый (Коваленко, 71), Лупашко — Синегуб.
Днепр-1: Клищук — Романюк, Гуйе, Логинов, Шаповал — Вакулко, Снежко (Булеца, 68), Когут, Коркишко (Супряга, 77), Назаренко – Кулиш.
Предупреждения: Писко, Марчук, Лепка – Коркишко, Вакулко.
Напомним, ранее Минай выбил ФК Львов из розыгрыша Кубка Украины.