Еще один клуб УПЛ вылетел из Кубка Украины (Видео)

Новости спорта:Дубль Акименко принес команде из Петрово путевку в четвертьфинал Кубка Украины.

Дмитрий Михайленко прибегнул к серьезной ротации в матче против Ингульца: по сравнению с игрой с Олимпиком только трое игроков сохранили место в основе – Логинов, Коркишко и Когут.

На перерыв команды ушли при ничейном счете – на мяч Акименко ответил голом Кулиш. Во втором тайме Акименко снова забил – с пенальти, а у днепрян на это ответа не нашлось. 2:1 в пользу Ингульца.

Ингулец - Днепр-1 2:1

Голы: Акименко, 23, 66 (с пенальти) – Кулиш, 41.

Ингулец: Лепка — Козак, Писко, Фатеев, Акименко (Сула, 77) — Коробка, Кучеренко, Марчук (Запорожец, 87), Щедрый (Коваленко, 71), Лупашко — Синегуб.

Днепр-1: Клищук — Романюк, Гуйе, Логинов, Шаповал — Вакулко, Снежко (Булеца, 68), Когут, Коркишко (Супряга, 77), Назаренко – Кулиш.

Предупреждения: Писко, Марчук, Лепка – Коркишко, Вакулко.

Напомним, ранее Минай выбил ФК Львов из розыгрыша Кубка Украины.