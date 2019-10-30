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Ворскла выбила Колос из Кубка Украины (Видео)

Ворскла выбила Колос из Кубка Украины (Видео)
19:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Главные неудачники нескольких предыдущих игровых туров Украинской Премьер-лиги встречались на стадии 1/8 финала Кубка Украины.

Речь идет о Колосе из села Ковалевка и полтавской Ворскле, который в данный момент сезона находятся под руководством Руслана Костышина и Виталия Косовского, соответственно. Игра между "колосками" и полтавчанами проходила на поле стадиона "Оболонь-Арена", которая по-прежнему является базовым местом проведения домашних поединков для команды из Ковалевки.

Десять поединков, если брать в сумме на обе команды, не знали побед игроки Колоса и Ворсклы перед очным противостоянием. Негативные результаты полтавчан составляли большую долю из этого показателя. Примечательно, что команда Виталия Косовского побеждала именно своего соперника по стадии 1/8 финала Кубка (3:0), вот только это событие произошло непосредственно на День независимости Украины, то есть более двух месяцев назад. С тех пор Ворскла преодолела тяжелый путь в глубину турнирной таблицы УПЛ, в предыдущем туре получив очередной болезненный удар — разгром от луганской Зари со счетом 4:0.

Коллектив из Ковалевки тоже был не без греха, а безутешные 0:10 после поединков против донецкого Шахтера и киевского Динамо сменились поражением от прямого преследователя в турнирной таблице, Мариуполя (0:2), в результате чего коллектив Костышина покинул пределы "верхней шестерки" команд УПЛ. Однако в сетке Кубка Колосу, равно как и Ворскле, повезло обойти необходимость проводить встречу в 1/16 финала, что автоматически отправило их на данную стадию состязаний.

Еще один клуб УПЛ вылетел из Кубка Украины (Видео)

В отличии от противостояния Мариуполя и Колоса, по первому тайму данной встречи было сложно выделить команду, которая заметно преуспевала в атакующих действиях. Ошибались все без исключения, разве что голкиперские позиции по обе стороны поля действовали предельно надежно в условиях не столь часто возникавших поводов вмешаться в ход встречи.

Лишь в середине первой половины команды смогли перейти к созданию серьезных моментов у ворот. Первым могли выстрелить полтавчане, однако по не до конца понятной причине Денис Васин забыл завершить ударом свой дриблинг в чужой штрафной после неплохой передачи с левого фланга. Взамен этому, Колос предложил действительно серьезный выпад на ворота Резника, который завершился успешной попыткой голкипера сыграть на опережение Дениса Костышина, после чего последовала эффектная попытка отправить мяч за шиворот сражу ворот в исполнении Олега Ильина. И тут уже стражу ворот Ворсклы пришлось демонстрировать невиданную пластику в отчаянной попытке достать мяч из-под перекладины. Собственно, на этом и подошел к концу первый тайм, под занавес которого завестись смог только лишь Луизао, однако игрока полтавской команды хватило лишь на грубые фолы против соперника в центре поля.

Во втором тайме команда Костышина растворилась в игровых баталиях, от чего полтавчане имели несколько неплохих шансов для укрепления собственного преимущества. Ничего не мешало Баенко попасть в правый угол ворот ударом головой после подачи с фланга, однако полузащитник промахнулся, отправив мяч чуть в сторону от штанги. Следом за этим моментом, последовала попытка Лысенко пробить в ближний угол ворот Резника, с которой с большим трудом справился голкипер полтавчан — пожалуй лучший шанс Колоса во втором тайме до пропущенного мяча. Все просто — Ворскла быстро соорудила контратаку 4 в 1, после чего Козыренко пробил точно в левый нижний угол, реализовав тем самым передачу Луизао.

Одного точного удара вполне было достаточно для победы в этом поединке, что показало дальнейшее поведение гостей в выстраивании обороны, а также банальная усталость игроков из Ковалевки, которые не смогли должным образом поздравить президента своего клуба с днем рождения.

В конечном итоге, можно сделать неутешительный вывод для Колоса. Команда Костышина покидает розыгрыш национального Кубка. В то же время, Ворскла присоединяется к тем семи коллективам, которым удастся пробиться в четвертьфинал. В следующий раз матчи данного турнира мы увидим, ориентировочно, 4 марта 2020-го года.

Колос — Ворскла 0:1

Гол: Козыренко, 67

Колос: Волынец — Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов — Милько, Задоя — Д. Костышин (Сорокин, 80), Волков (Морозко, 64), Ильин (Кожушко, 72) — Лысенко.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Баенко, Сапай (Мельничук, 46) — Габелок, Луизао — Артур (Козыренко, 46), Мартыненко, Васин — Петрович.

Предупреждения: Сахневич, Волков — Сапай, Васин, Пердута, Кравченко

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