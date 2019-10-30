Александрия в серии пенальти выбила Зарю из Кубка Украины (Видео)

Кубок Украины. 1/8 финала.
"Александрия" - "Заря" — 6:5 (после серии пенальти; основное и дополнительное время — 1:1)
Стецьков (78) — Леднев (29).
Ковалец (20), Бабогло (88), Безбородько (117) — Михайличенко (26), Тымчик (32), Чеберко (110).
"Александрия": Билык — Бабогло, Стецьков, Бухал, Безбородько — Мирошниченко, Ковалец, Дрышлюк (Довгий, 73), Шастал (Ситало, 46; Гречишкин, 100) — Банада, Тейшейра (Задерака, 63).
"Заря": Махарадзе — Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик — Иванисеня, Хомченовский (Юрченко, 113), Кочергин, Леднев — Громов (Кабаев, 92), Будковский.
Стадион: "Ника" (Александрия).
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).